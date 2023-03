Calcio: Conference League, Lazio-Az Alkmaar 1-2 (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Lazio beffata all'Olimpico 2-1 dagli olandesi dell'Az Alkmaar nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. I biancocelesti fanno una buona gara, e vanno in vantaggio, dopo aver sprecato qualche buona occasione, al 18' con Pedro: Felipe Anderson recupera un ottimo pallone a centrocampo e serve Zaccagni sulla corsia di sinistra: il numero 20 biancoceleste supera Sugawara e la mette dentro dove trova Pedro che al volo di sinistro insacca l'1-0. La squadra di Sarri sembra essere padrona del match ma sul finale, al 45' l'AZ pareggia i conti con Pavlidis, abile a insaccare in rete con un gran tocco di esterno destro dopo una bella combinazione sulla sinistra. Reazione rabbiosa della Lazio e traversa colpita da Milinkovic-Savic al 46' prima dell'intervallo. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) -beffata all'Olimpico 2-1 dagli olandesi dell'Aznella gara di andata degli ottavi di finale di. I biancocelesti fanno una buona gara, e vanno in vantaggio, dopo aver sprecato qualche buona occasione, al 18' con Pedro: Felipe Anderson recupera un ottimo pallone a centrocampo e serve Zaccagni sulla corsia di sinistra: il numero 20 biancoceleste supera Sugawara e la mette dentro dove trova Pedro che al volo di sinistro insacca l'1-0. La squadra di Sarri sembra essere padrona del match ma sul finale, al 45' l'AZ pareggia i conti con Pavlidis, abile a insaccare in rete con un gran tocco di esterno destro dopo una bella combinazione sulla sinistra. Reazione rabbiosa dellae traversa colpita da Milinkovic-Savic al 46' prima dell'intervallo. La ...

