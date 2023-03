(Di martedì 7 marzo 2023) "Se il nostro piano funziona non credo che domani si divertirà", dice il tedesco MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La vittoria per 1 - 0 al Parco dei Principi è un ottimo risultato, ma non basta per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Calhanoglu: '#Inter, sei speciale. E in Champions ridatemi il Milan' - mirkonicolino : (#Telegraf) #Agnelli: '#UEFA? A loro non interessano i problemi dei club. Come governanti, vogliono mantenere tutto… - tuttosport : ?? #PSG, #AlKhelaifi nei guai Indagato per rapimento e tortura #ParisSaintGermain #Ligue1 #Qatar #France #Francia… - infoitsport : Calcio: Champions. Tottenham, Son 'Felici di ritrovare energia Conte' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Champions. Muller 'Mbappé bello e concreto, Bayern può fermarlo' -

...vigilia della sfida dicontro il Tottenham: 'Che impatto ha avuto Gattuso sulla mia carriera Ci siamo visti qualche volta ma in ogni occasione mi ha spiegato molte cose, di sé, del, ...L'attaccante del Bayern Monaco , Thomas Muller , ha espresso le sue sensazioni in vista del match diLeague contro il Psg , con un focus speciale di Kylian Mbappè . Queste le sue parole in conferenza stampa: 'E' un piacere vederlo giocare, non solo per me ma per tutti. E' esplosivo, ma ha ..."Se il nostro piano funziona non credo che domani si divertirà", dice il tedesco MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La vittoria per 1 - 0 al Parco dei Principi è un ottimo risultato, ma non basta per ...

Antonio Conte, tornato alla guida del suo Tottenham dopo la recente operazione alla cistifellea, fa il punto in conferenza sulle sue condizioni in vista del prossimo big match di Champions League cont ...“La crisi del calcio italiano Io da opinionista lo dico da più di ... Il Napoli sta aprendo una strada diversa, ha speso molto meno di altre che adesso faticano a lottare per la Champions. Non ...