Calcio | Atalanta | Hateboer a Zingonia per la riabilitazione

Hans Hateboer è tornato oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia per proseguire la riabilitazione. L'esterno dell'Atalanta, rottosi il legamento crociato anteriore del ginocchio destro in occasione di uno scontro di gioco con Zaccagni l'11 febbraio scorso (all'ora di gioco circa) allo Stadio Olimpico di Roma

Atalanta, doppia lesione per Koopmeiners e Zappacosta Fantacalcio ®

L’ex attaccante della Dea ha parlato in esclusiva a Sportitalia Di seguito un estratto delle parole odierne di Tiribocchi: “Atalanta A inizio campionato è stata prima, poi ha avuto una flessione e po ...Ancora personalizzato per Raspadori: le ultime da Castel Volturno Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato 1 ...