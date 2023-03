Calamai: “Milan e Inter squadre complicate, o incantano o deludono” (Di martedì 7 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW, Luca Calamai ha parlato di Milan e Inter e della rincorsa per un posto in Champions League Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 marzo 2023)vistato dai microfoni di TMW, Lucaha parlato die della rincorsa per un posto in Champions League

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Calamai: '#Milan e #Inter squadre complicate, o incantano o deludono' #SempreMilan - sportli26181512 : Calamai su Milan e Inter: 'O incantano o deludono. Se una non arriva tra le prime quattro...': Nell'editoriale di q… - MilanNewsit : Calamai su Milan e Inter: 'O incantano o deludono. Se una non arriva tra le prime quattro...' - marcullo02 : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Calamai: 'Non capisco più nulla di questo Milan' - Milannews24_com : #Calamai ammette: «Del #Milan di #Pioli non capisco più nulla» -