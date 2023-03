Cacciari a La7: “Schlein? Non cerchi di tenere tutti insieme nel partito, se no farà i casini di Renzi. Auspico intesa col M5s” (Di martedì 7 marzo 2023) “La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd? Non credevo che questo avvenisse perché ero abbastanza certo che gli apparati, le “oligarchie” interne al partito e soprattutto alcune regioni del Pd avrebbero prevalso col voto a Bonaccini. La vittoria della Schlein è un dato che dà speranza in un’opposizione valida e anche in una prospettiva di intesa, che io Auspico dal 2018, col M5s o con una parte del Movimento. Senza questa intesa non ci sarebbe un’opposizione efficace nemmeno a livello parlamentare”. Così a Otto e mezzo (La7) il filosofo Massimo Cacciari commenta l’elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd, spiegando anche perché, secondo lui, la neo-segretaria dem non rappresenta l’anti-Meloni: “Al momento Elly Schlein non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “La vittoria di Ellyalle primarie del Pd? Non credevo che questo avvenisse perché ero abbastanza certo che gli apparati, le “oligarchie” interne ale soprattutto alcune regioni del Pd avrebbero prevalso col voto a Bonaccini. La vittoria dellaè un dato che dà speranza in un’opposizione valida e anche in una prospettiva di, che iodal 2018, col M5s o con una parte del Movimento. Senza questanon ci sarebbe un’opposizione efficace nemmeno a livello parlamentare”. Così a Otto e mezzo (La7) il filosofo Massimocommenta l’elezione di Ellya segretaria del Pd, spiegando anche perché, secondo lui, la neo-segretaria dem non rappresenta l’anti-Meloni: “Al momento Ellynon ...

