Buon compleanno a… Luca Fusi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 marzo 2023) Gli auguri didi oggi a, ex calciatore di Serie A che oggi compie 60 anni. Tutti i dettagli Oggicompie 60 anni. Delle 5 squadre nelle quali ha giocato, solo la prima è quella dove non ha vinto qualcosa, ma non è neanche del tutto vero perché col Como lui ha esordito in A nel 1981-82, ha fatto due anni in Serie B, partecipando da protagonista alla risalita nel massimo campionato. In quella stagione, 1983-84, ha messo a segno 3 reti, lo score migliore della sua carriera, un bel modo per spiccare il volo in un calcio importante, dove ha saputo disegnare la sua parte.rientrava perfettamente in quella categoria di giocatori non troppo appariscenti e – contemporaneamente – assai utili, per non definirli addirittura indispensabili peri propri ...