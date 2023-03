Bunker Kiev: così Massini racconta la guerra in Ucraina dal sotterraneo della Pergola (Di martedì 7 marzo 2023) di Irene Perli Si capisce subito che Bunker Kiev non è uno spettacolo convenzionale: per accedere non si attraversano le imponenti colonne di marmo dell'ingresso del Teatro della Pergola, bensì si ... Leggi su globalist (Di martedì 7 marzo 2023) di Irene Perli Si capisce subito chenon è uno spettacolo convenzionale: per accedere non si attraversano le imponenti colonne di marmo dell'ingresso del Teatro, bensì si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - TgrRaiToscana : Stefano Massini ci porta nel 'Bunker Kiev' - ilriformista : Il Cremlino manda i suoi militari allo sbaraglio, all’assalto dei bunker ucraini di Bakhmut con in mano solo un pal… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Stefano Massini: “A teatro come in un bunker di Kiev per dire no alla guerra” - Sciandi : RT @LaStampa: Stefano Massini: “A teatro come in un bunker di Kiev per dire no alla guerra” -