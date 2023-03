Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bufera Serra, l'arbitro a Le Iene: 'Ecco cosa ho detto davvero a Mourinho'. Ma c'è un dubbio: Stasera Filippo Roma… - romaforever_it : Bufera Serra, l'arbitro a Le Iene: 'Ecco cosa ho detto davvero a Mourinho'. Ma c'è un dubbio… - DjidjiProietti : RT @murielismoo: Vi ricordate che bufera l'anno scorso per quell'errore di serra? Quest'anno del disastro a Monza Inter a malapena se ne è… - PandArancio : RT @murielismoo: Vi ricordate che bufera l'anno scorso per quell'errore di serra? Quest'anno del disastro a Monza Inter a malapena se ne è… - FrankDeSboer : RT @murielismoo: Vi ricordate che bufera l'anno scorso per quell'errore di serra? Quest'anno del disastro a Monza Inter a malapena se ne è… -

L'inviato poi chiede conferma al quarto uomoche, per la prima volta, darà la sua versione dei fatti. Queste dichiarazioni esclusive saranno utili per la decisione che dovrà prendere la Corte ...Sospeso lo stop in attesa di ulteriori chiarimenti in merito a quanto accaduto conma tutti ... diversamente da quanto prevede il principio di tempestività' Sul web è: 'Quando ci sono i ...Commenta per primo Non si placa lasul caso José Mourinho - Marcoed emergono ulteriori dettagli sullo scontro tra il tecnico della Roma e il quarto uomo della partita con la Cremonese . Non solo il dialogo che ha portato ...

Bufera Serra, l'arbitro a Le Iene: "Ecco cosa ho detto davvero a Mourinho". Ma c'è un dubbio FOTO Corriere dello Sport

Cosa ha detto, davvero, il quarto uomo di Cremonese-Roma, a José Mourinho per farlo infuriare Le Iene, in onda stasera su Italia 1, provano a ricostruire l'accaduto. Intanto Filippo Roma sottopone la ...Riporta Sportmediaset, la bufera sollevata dallo scontro verbale in campo tra José Mourinho e il quarto uomo Serra durante Cremonese-Roma non si placa, il tecnico portoghese è stato squalificato per d ...