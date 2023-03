Buddy Matthews | “Voglio vincere il titolo All-Atlantic per difenderlo in Australia”

(Di martedì 7 marzo 2023) Durante una recente intervista con The Amin Show prima di AEW Revolution,, membro della House of Black, ha discusso delle sue aspirazioni per ildi AEW e altro ancora. Ha dichiarato quanto segue: “Ho detto in un’altra intervista che ildel Nordo AEW All-Championship, sai, lo prenderò e lo difenderò in. Andrò ine lo difenderò. Andrò in Giappone e lo difenderò. Lascia che lo porti alla scena indie; Lo difenderò… penso che Malakai meriti, sai, di puntare a quelmondiale. Ilmondiale della AEW a Malakai Black… Poi c’è Brody King, che dovrebbe essere lì a fare a pezzi con Powerhouse Hobbs. Dovrebbe essere lì a battere Samoa Joe per il ...

Durante una recente intervista con The Amin Show prima di AEW Revolution, Buddy Matthews, membro della House of Black, ha discusso delle sue aspirazioni per il titolo di AEW e altro ancora.