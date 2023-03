BTP: allarme massimo, il salto sarà del 10% e la stangata può essere fortissima | Governo gela tutti (Di martedì 7 marzo 2023) I BTP Futures sono in subbuglio e per i buoni del tesoro possono arrivare grossi sconvolgimenti. Vediamo cosa succede ora. Oggi gli italiani sono alla ricerca di un metodo per salvaguardare i risparmi. Bisogna tenere presente che l’inflazione viaggia attorno all’11% e questo significa che tenere i soldi fermi sul conto è sbagliato. Tanti Italiani si rivolgono ai buoni del tesoro e anche ai buoni fruttiferi postali. Vediamo che cosa sta succedendo. BTP: è scattato l’allarme – IlovetradingInvestire i soldi in azioni oppure in criptovalute può esporre i nostri risparmi a un rischio fortissimo. Fino a qualche tempo fa gli italiani erano molto attratti dalla sirena della borsa e addirittura da quella delle criptovalute. Ma i recenti scandali nel mondo delle criptovalute stanno facendo tornare gli italiani al mondo dei buoni fruttiferi o dei buoni del tesoro. Si tratta di ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 7 marzo 2023) I BTP Futures sono in subbuglio e per i buoni del tesoro possono arrivare grossi sconvolgimenti. Vediamo cosa succede ora. Oggi gli italiani sono alla ricerca di un metodo per salvaguardare i risparmi. Bisogna tenere presente che l’inflazione viaggia attorno all’11% e questo significa che tenere i soldi fermi sul conto è sbagliato. Tanti Italiani si rivolgono ai buoni del tesoro e anche ai buoni fruttiferi postali. Vediamo che cosa sta succedendo. BTP: è scattato l’– IlovetradingInvestire i soldi in azioni oppure in criptovalute può esporre i nostri risparmi a un rischio fortissimo. Fino a qualche tempo fa gli italiani erano molto attratti dalla sirena della borsa e addirittura da quella delle criptovalute. Ma i recenti scandali nel mondo delle criptovalute stanno facendo tornare gli italiani al mondo dei buoni fruttiferi o dei buoni del tesoro. Si tratta di ...

