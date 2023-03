Bryan Danielson: “Il mio ultimo match a WrestleMania non ha significato nulla per me” (Di martedì 7 marzo 2023) E’ la stagione di WrestleMania e tutti i wrestler della WWE si stanno preparando ad affrontare al meglio il proprio match in quello che è considerato da tutti come l’evento più importante dell’anno. Tra i wrestler che hanno vissuto un “WrestleMania moment” degno di nota c’è sicuramente Bryan Danielson, che a WrestleMania 30 ha sconfitto prima HHH, poi Batista e Randy Orton per vincere il WWE World Heavyweight Championship e concludere una splendida cavalcata iniziata nell’estate precedente. Il wrestler ha poi partecipato in un altro main event di WrestleMania, esattamente 7 anni dopo, ma questo match per lui ha avuto un sapore completamente diverso. Le sue parole Parlando a Sports Illustrated, l’American Dragon ha affermato che non avrebbe ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 7 marzo 2023) E’ la stagione die tutti i wrestler della WWE si stanno preparando ad affrontare al meglio il proprioin quello che è considerato da tutti come l’evento più importante dell’anno. Tra i wrestler che hanno vissuto un “moment” degno di nota c’è sicuramente, che a30 ha sconfitto prima HHH, poi Batista e Randy Orton per vincere il WWE World Heavyweight Championship e concludere una splendida cavalcata iniziata nell’estate precedente. Il wrestler ha poi partecipato in un altro main event di, esattamente 7 anni dopo, ma questoper lui ha avuto un sapore completamente diverso. Le sue parole Parlando a Sports Illustrated, l’American Dragon ha affermato che non avrebbe ...

I risultati di AEW Revolution 2023, MJF supera Bryan Danielson Consegnata agli archivi l'edizione di quest'anno di Revolution, uno dei PPV di punta della All Elite Wrestling. Nel match di punta della serata MJF e Bryan Danielson si sono dati battaglia per oltre 60 minuti molto intensi, ma le sorprese non sono mancate nel corso dello show. Ecco i risultati completi di AEW Revolution. AEW Revolution 2023: come vederlo in TV, streaming e match card Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon Bryan Danielson. Ecco la card completa dell'evento.