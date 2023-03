Brunello Cucinelli è il miglior stilista dell’anno: a lui il Neiman Marcus Award. Premiati anche Jonathan Anderson di Loewe e la designer Amina Muaddi (Di martedì 7 marzo 2023) Si è tenuta domenica sera a Parigi, all’ombra (letteralmente) di una scintillante Torre Eiffel, la cerimonia di consegna dei Neiman Marcus Awards, i cosiddetti “Oscar della Moda”, ovvero il premio istituito nel 1938 da Carrie Marcus Neiman e Stanley Marcus per rendere merito alle figure che ogni anno hanno maggiormente influenzato la Moda. E ad aggiudicarsi il più prestigioso, quello come miglior stilista dell’anno, è stato Brunello Cucinelli, l’imprenditore umbro simbolo del Made in Italy d’eccellenza nel mondo. A lui è andato infatti il “Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion 2023”, il riconoscimento che da decenni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Si è tenuta domenica sera a Parigi, all’ombra (letteralmente) di una scintillante Torre Eiffel, la cerimonia di consegna deis, i cosiddetti “Oscar della Moda”, ovvero il premio istituito nel 1938 da Carriee Stanleyper rendere merito alle figure che ogni anno hanno maggiormente influenzato la Moda. E ad aggiudicarsi il più prestigioso, quello come, è stato, l’imprenditore umbro simbolo del Made in Italy d’eccellenza nel mondo. A lui è andato infatti il “for Distinguished Service in the Field of Fashion 2023”, il riconoscimento che da decenni ...

