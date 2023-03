Bruciò vivo il rivale, a processo per omicidio premeditato (Di martedì 7 marzo 2023) Comparirà il 9 maggio prossimo davanti ai giudici della Corte d'assise di Sassari Davide Iannelli, il 48enne di origine napoletana che l'11 marzo del 2022 cosparse di benzina e diede fuoco al suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Comparirà il 9 maggio prossimo davanti ai giudici della Corte d'assise di Sassari Davide Iannelli, il 48enne di origine napoletana che l'11 marzo del 2022 cosparse di benzina e diede fuoco al suo ...

