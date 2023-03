Bruce Willis, l’appello della moglie Emma Heming ai paparazzi: «State lontano. Non urlategli contro» (Di martedì 7 marzo 2023) «So che è il vostro lavoro, ma per favore mantenete il vostro spazio» le parole dell’ex modella su Instagram dopo la diagnosi di demenza frontotemporale che ha colpito l’attore Leggi su vanityfair (Di martedì 7 marzo 2023) «So che è il vostro lavoro, ma per favore mantenete il vostro spazio» le parole dell’ex mosu Instagram dopo la diagnosi di demenza frontotemporale che ha colpito l’attore

