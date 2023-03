Bruce Willis, la moglie Emma Heming si sfoga sui social e redarguisce i paparazzi: “Non gridate contro mio marito” (Di martedì 7 marzo 2023) Quello del paparazzo è un lavoro controverso. Se da un lato i fotografi a caccia di scoop sono figure fondamentali nel mondo dell’intrattenimento e del gossip, che con i loro scatti permettono di accrescere il successo di una celebrità e di soddisfare la curiosità dei fans, dall’altro capita che spesso si spingano oltre il buonsenso pur di accaparrarsi uno scoop superando, in casi estremi, il limite della legalità. Una delle vicende più eclatanti fu ad esempio quella di Brad Pitt e di Gwyneth Paltrow: nel 1995 la coppia fu paparazzata da un fotografo che si introdusse illegalmente nella villa ai Caraibi dell’attore, fotografando i due mentre si trovavano in terrazzo completamente nudi. L’esagerata invadenza di alcuni reporter ha spinto molti Vips a condannare il loro lavoro, scagliandosi verbalmente, e in casi estremi anche fisicamente, contro i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Quello del paparazzo è un lavoroverso. Se da un lato i fotografi a caccia di scoop sono figure fondamentali nel mondo dell’intrattenimento e del gossip, che con i loro scatti permettono di accrescere il successo di una celebrità e di soddisfare la curiosità dei fans, dall’altro capita che spesso si spingano oltre il buonsenso pur di accaparrarsi uno scoop superando, in casi estremi, il limite della legalità. Una delle vicende più eclatanti fu ad esempio quella di Brad Pitt e di Gwyneth Paltrow: nel 1995 la coppia fu paparazzata da un fotografo che si introdusse illegalmente nella villa ai Caraibi dell’attore, fotografando i due mentre si trovavano in terrazzo completamente nudi. L’esagerata invadenza di alcuni reporter ha spinto molti Vips a condannare il loro lavoro, scagliandosi verbalmente, e in casi estremi anche fisicamente,i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Bruce Willis, il messaggio della moglie ai media: 'Non dategli la caccia'. Emma Heming dopo la pubblicazione di fot… - tiscalinews : - infodav13574 : Bruce Willis sarebbe perfetto nella parte di Biden. - RaiNews : L'accorato appello della moglie di Bruce Willis ai media: 'Non date la caccia a mio marito. Lasciategli il suo spaz… - siba76381099 : RT @Agenzia_Ansa: Bruce Willis, il messaggio della moglie ai media: 'Non dategli la caccia'. Emma Heming dopo la pubblicazione di foto e vi… -