Bruce Willis | la malattia gli ruba l’anima La moglie ai paparazzi | “State lontani e non urlate | è malato”

(Di martedì 7 marzo 2023)sta per diventare nonno. Rumer, la figlia della star di Die Hard e di Demi Moore, darà presto alla luce il primo nipote della ex coppia. Ma non è questa la notizia del giorno. No, a fare rumore sono le ultime indiscrezioni trapelate sul peggioramento dello stato di salute dell’attore hollywoodiano, come noto affetto da demenza frontotemporale. Un male che – a giudicare dall’appello lanciato in queste ore ae giornalisti dalla sua seconda, Emma Heming. E dalle ultime rivelazioni arrivate da parte della madre del divo, che ha parlato dell’insorgere di una forma di aggressività legata al disturbo, e di un figlio che la non la riconosce più – gli ha drammaticamente risucchiato...

"So che è il vostro lavoro, ma per favore mantenete il vostro spazio . Non urlate contro mio marito chiedendogli come sta ". È un accorato appello quello che Emma Heming , moglie di, rivolge via social ai paparazzi. Un appello che arriva dopo la diagnosi di demenza fronto - temporal e che ha colpito l'attore che l'anno scorso ha detto addio alle scene. Pochi giorni ...Circa un anno faaveva annunciato il suo addio al cinema per problemi di afasia anche se, dopo visite più approfondite, si è scoperto in realtà che la diagnosi era molto più grave: FTD , cioè demenza ...Emma Heming, moglie di, ha condiviso un video in cui chiede ai paparazzi di rispettare le condizioni di salute del marito. Emma Heming ha condiviso sul suo profilo Instagram due video indirizzati ai paparazzi ...

La moglie di Bruce Willis chiede un po’ di tregua e di rispetto ai paparazzi : “Non avvicinatevi troppo in strada a mio marito, rispettate le sue condizioni" ...Emma Heming chiede ai paparazzi di smettere di seguire Bruce Willis. Che ha abbandonare le scene dopo la diagnosi di demenza frontotemporale ...