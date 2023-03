Brozovic-Inter, divorzio in estate non impossibile. La situazione (Di martedì 7 marzo 2023) Non sarebbe da escludere un possibile divorzio tra Marcelo Brozovic e l’Inter nel corso della sessione di calciomercato estiva. SCORSA STAGIONE – Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sul sito di SportItalia, le cose sono cambiate su Marcelo Brozovic rispetto alla passata stagione, quando l’Inter senza di lui non trovò un’alternativa di gioco e perse punti fondamentali nella lotta scudetto. IPOTESI CESSIONE – Attualmente invece la squadra nerazzurra si trova in casa un Hakan Calhanoglu esploso nel ruolo di regista con un rendimento da top player europeo. Per questa ragione, e visti anche i problemi fisici del croato, in casa nerazzurra si sta cominciando a ragionare sull’ipotesi cessione di quest’ultimo. PRIMO SONDAGGIO – A gennaio è giunto un primo sondaggio, con i colloqui che avrebbero visto ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) Non sarebbe da escludere un possibiletra Marceloe l’nel corso della sessione di calciomercato estiva. SCORSA STAGIONE – Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sul sito di SportItalia, le cose sono cambiate su Marcelorispetto alla passata stagione, quando l’senza di lui non trovò un’alternativa di gioco e perse punti fondamentali nella lotta scudetto. IPOTESI CESSIONE – Attualmente invece la squadra nerazzurra si trova in casa un Hakan Calhanoglu esploso nel ruolo di regista con un rendimento da top player europeo. Per questa ragione, e visti anche i problemi fisici del croato, in casa nerazzurra si sta cominciando a ragionare sull’ipotesi cessione di quest’ultimo. PRIMO SONDAGGIO – A gennaio è giunto un primo sondaggio, con i colloqui che avrebbero visto ...

