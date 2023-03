Borsa: Wall Street apre debole, Dj - 0,05%, Nasdaq - 0,07% (Di martedì 7 marzo 2023) Wall Street apre debole in attesa del presidente della Fed Jerome Powell. Il Dow Jones perde lo 0,05% a 33.413,67 punti, il Nasdaq cede lo 0,07% a 11.668,16 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023)in attesa del presidente della Fed Jerome Powell. Il Dow Jones perde lo 0,05% a 33.413,67 punti, ilcede lo 0,07% a 11.668,16 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dr_AnnaLusardi : RT @ITAedufin: In foto la nota statua in bronzo dal titolo: 'Fearless Girl' posizionata di fronte la borsa di Wall Street, a New York. - lucaborghini : 'Near unmatched brand'. E' tutto qui il valore intangibile di un marchio come Ferrari che diventa reale. La frase è… - ITAedufin : In foto la nota statua in bronzo dal titolo: 'Fearless Girl' posizionata di fronte la borsa di Wall Street, a New York. - fisco24_info : Borsa:Europa prosegue positiva dopo Wall Street,Milano +0,3%: Bene l'energia e le banche. L'euro sale sul dollaro -