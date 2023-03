Borsa: Milano gira in positivo (+0,1%), corre Nexi, giù Tim (Di martedì 7 marzo 2023) gira in positivo Piazza Affari dopo quasi un'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 27.797 punti. Brillanti Amplifon (+2,05%) e Nexi (+2%), che ha diffuso i conti 2022 e le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023)inPiazza Affari dopo quasi un'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 27.797 punti. Brillanti Amplifon (+2,05%) e(+2%), che ha diffuso i conti 2022 e le ...

