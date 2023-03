Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24ORERadiocor : Borsa: Fed pronta a stringere sui tassi, Milano chiude in frenata a -0,67% - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in ribasso (-0,67%): Indice Ftse Mib a 27.761 punti - newsfinanza : Borsa: Milano chiude in ribasso (-0,67%) - InvestingItalia : #Borsa Milano si indebolisce dopo discorso hawkish di Powell - - fisco24_info : Borsa: Europa frena con Powell e Wall Street, Milano -0,55%: Cede anche Francoforte (-0,23%) -

ha archiviuato la sedita in calo dello 0,67%, Parigi dello 0,46%, Francoforte dello 0,61%, Londra dello 0,13%, Madrid dell'1% e Amsterdam del'1,09%. Pesano le parole di Powell In audizione in ...mostra un frazionale ribasso dello 0,67% e archivia la seduta a 27.761,57 punti. 07 - 03 - 2023 17:39...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...

È interessante notare quanto sta avvenendo negli Stati Uniti in materia di politica monetaria, perché le operazioni poste in essere dalla banca centrale americana, la Fed, costituiscono lo spartito ch ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - La Cina intende rivedere la supervisione del suo sistema finanziario e rafforzare lo sviluppo scientifico e tecnologico per cercare di mettersi al pas ...