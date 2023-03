Borsa: Europa apre fiacca, Parigi - 0,24%, Londra - 0,06% (Di martedì 7 marzo 2023) Apertura fiacca per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,24% a 7.355 punti, Londra lo 0,04% a 7.926 punti, Francoforte lo 0,1% a 15.638 punti e Madrid lo 0,03% a 9.508 punti. . 7 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Aperturaper le principali borse europee.cede lo 0,24% a 7.355 punti,lo 0,04% a 7.926 punti, Francoforte lo 0,1% a 15.638 punti e Madrid lo 0,03% a 9.508 punti. . 7 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Europa apre fiacca, Parigi -0,24%, Londra -0,06%: In lieve calo anche Francoforte (-0,1%) e Madrid (-0,03%) - Eled_nil : RT @OizaQueensday: La questione del riconoscimento di lauree ottenute in Paesi non occidentali extra Ue è uno degli aspetti fondamentali. S… - fisco24_info : Borsa: Asia contrastata, giù Shanghai (-1,11%), Tokyo +0,25%: Esportazioni cinesi -6,8%, futures Europa negativi, b… - MilanoFinanza : Borse oggi in diretta | Europa attesa poco mossa, focus sul discorso di Jerome Powell - MilanoFinanza News… - brongosalvatore : RT @OizaQueensday: La questione del riconoscimento di lauree ottenute in Paesi non occidentali extra Ue è uno degli aspetti fondamentali. S… -