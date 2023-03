Bordin: "Atalanta a caccia di punti per l’Europa, sa che non sarà semplice a Napoli (Di martedì 7 marzo 2023) Roberto Bordin, allenatore dello Sheriff Tiraspol, primo nel campionato moldavo, ex calciatore di Napoli e Atalanta, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue dichiarazioni: "Sì anche noi siamo primi ma purtroppo da noi ci sono i play off scudetto, per la prima volta varata in Moldavia, però abbiamo buone possibilità di vittoria. -afferma Bordin - Ho visto Napoli-Lazio, poteva anche finire in parità, è stato solo un piccolo intoppo, sinora ha mostrato grande forza, sa quello che vuole, affronterà una Atalanta che è a caccia di punti per l’Europa e per avvicinarsi al Milan. -prosegue Bordin - sarà una gara molto bella, non credo che Sarri abbia trovato l’antidoto per bloccare ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 marzo 2023) Roberto, allenatore dello Sheriff Tiraspol, primo nel campionato moldavo, ex calciatore di, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue dichiarazioni: "Sì anche noi siamo primi ma purtroppo da noi ci sono i play off scudetto, per la prima volta varata in Moldavia, però abbiamo buone possibilità di vittoria. -afferma- Ho visto-Lazio, poteva anche finire in parità, è stato solo un piccolo intoppo, sinora ha mostrato grande forza, sa quello che vuole, affronterà unache è adipere per avvicinarsi al Milan. -prosegueuna gara molto bella, non credo che Sarri abbia trovato l’antidoto per bloccare ...

