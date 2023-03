Bonus prima casa: cambia tutto e la notizia stravolge il mercato | Cosa fare subito e le polemiche (Di martedì 7 marzo 2023) Prorogata di nuovo la scadenza per il Bonus prima casa. L’ulteriore allungamento dei tempi rischia di stravolgere il mercato immobiliare. Si fa riferimento al decreto Milleproroghe e al Bonus prima casa per under 36. A causa del primo, il secondo ha visto un allungamento ulteriore dei tempi di decorrenza. Questo porta a dover rivedere ancora una volta concessioni del Bonus vecchie di ormai 3 anni. Stravolgimento del Bonus prima casa – IlovetradingIl decreto Milleproroghe ha spostato ancora più avanti le scadenze di molti Bonus e molte agevolazioni, nel bene e nel male. Una delle misure ad aver subito i rinvii più lunghi e più numerosi nel corso degli ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 7 marzo 2023) Prorogata di nuovo la scadenza per il. L’ulteriore allungamento dei tempi rischia dire ilimmobiliare. Si fa riferimento al decreto Milleproroghe e alper under 36. A causa del primo, il secondo ha visto un allungamento ulteriore dei tempi di decorrenza. Questo porta a dover rivedere ancora una volta concessioni delvecchie di ormai 3 anni. Stravolgimento del– IlovetradingIl decreto Milleproroghe ha spostato ancora più avanti le scadenze di moltie molte agevolazioni, nel bene e nel male. Una delle misure ad averi rinvii più lunghi e più numerosi nel corso degli ...

