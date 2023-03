Bonus Casa: ultime ore per cessioni infissi e caldaie (Di martedì 7 marzo 2023) Per maggioranza e opposizione c’è tempo fino alle 12 di oggi, martedì 7 marzo, per depositare in Commissione finanze alla Camera i correttivi al decreto legge con il quale l’esecutivo ha deciso, nei giorni scorsi, di bloccare cessioni e sconti in fattura per i Bonus edilizi a partire dal 17 febbraio. Gli esodati del SuperBonus Da allora si naviga a vista, in acque decisamente tormentate, tante le richieste da parte di associazioni e cittadini, i cosiddetti “esodati” del SuperBonus, per questo è prevedibile che saranno centinaia gli emendamenti (con grande probabilità sfonderanno quota 500). Il Governo però ha fissato il perimetro dal quale non vuole allontanarsi troppo ed è pronto a valutare alcune concessioni applicabili a situazioni particolari che riguardano sismaBonus, Iacp e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 7 marzo 2023) Per maggioranza e opposizione c’è tempo fino alle 12 di oggi, martedì 7 marzo, per depositare in Commissione finanze alla Camera i correttivi al decreto legge con il quale l’esecutivo ha deciso, nei giorni scorsi, di bloccaree sconti in fattura per iedilizi a partire dal 17 febbraio. Gli esodati del SuperDa allora si naviga a vista, in acque decisamente tormentate, tante le richieste da parte di associazioni e cittadini, i cosiddetti “esodati” del Super, per questo è prevedibile che saranno centinaia gli emendamenti (con grande probabilità sfonderanno quota 500). Il Governo però ha fissato il perimetro dal quale non vuole allontanarsi troppo ed è pronto a valutare alcune conapplicabili a situazioni particolari che riguardano sisma, Iacp e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ApportunityIt : Bonus prima casa under 36: tutte le agevolazioni - i-dome - direct_congo : RT @_Andy_Roman_: @hisdarkfeed @mariamacina Chissà in quanti di #ItaliaMorta, quelli che criticano #Conte, si sono rifatti la casa approfit… - _Andy_Roman_ : @hisdarkfeed @mariamacina Chissà in quanti di #ItaliaMorta, quelli che criticano #Conte, si sono rifatti la casa ap… - cuorenoir : In questo video un riassunto di tutti i bonus previsti per chi ha un ISEE sotto i 10K. Fonte del video : il vicin… - businessonlinei : I gravi rischi per i proprietari di casa e condomini che hanno bonus 110 e soluzioni possibili… -