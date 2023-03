Bono & The Edge A sort of homecoming | il trailer del documentario sugli U2 targato Disney+

(Di martedì 7 marzo 2023) Ecco ildel, intitolato; Theofcon David Letterman, che sarà presentato il 17 marzo a Milano.ha svelato ilufficiale dell'attesissimo; Theofcon David Letterman, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming in tutto il mondo il 17 marzo, giorno di San Patrizio. Nello stesso giorno verrà lanciato l'attesissimo album degli U2 "Songs Of Surrender", una raccolta di 40 canzoni essenziali provenienti da tutto il catalogo della band, ri-registrate e reimmaginate. Venerdì 17 marzo, inoltre, il...

... ha un legame con la band che dura da 25 anni, ma in precedenza aveva frequentato e The Edge solo negli Stati Uniti. Oltre a essere l'ospite d'onore di un concerto intimo in un luogo iconico, l'...

U2, The Edge e il rapporto con Bono: "Sicuramente è esigente. Ci sfidiamo e questo vuol dire che c’è qualcosa di creativo" Virgin Radio

Ecco il trailer del documentario, intitolato Bono & The Edge A sort of homecoming con David Letterman, che sarà presentato il 17 marzo a Milano.La band in scena a Las Vegas senza Larry Mullen Jr per un infortunio alla schiena: "In 40 anni è la prima volta che ci succede". Al suo ...