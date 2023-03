Bonifazio | ' ' Ho in testa la Sanremo' '

Niccolòparla dei grandi obiettivi stagionali al via della seconda tappa della Tirreno Adriatico11' colpo dialto di poco di Castagna, il primo assistente Trucco segnala però una posizione ... Piazza, Sardo, Gloria,, Cigliutti, Nida, Rocca, Lorusso, Burdisso Allenatore: Brignoli ...... spesso, dopo aver ascoltato un brano, si finisce per 'averlo in" e canticchiarlo per ore. ... Miriam Ottina, Niccolò Gobbi, Gabriele Frigimelica Director - MatteoDOP - Guido Mazzoni ...

A La Maddalena si riparla del Parco Internazionale delle Bocche di Bonifacio L'Unione Sarda.it

Una versione grigia e opaca del bel Bologna visto nelle ultime settimane inciampa sul campo del Toro. Ai granata basta un gol di Karamoh ...SECONDO TEMPO Ricomincia la gara, Toro avanti 1-0. Tornano in campo le due formazioni per disputare la ripresa. PRIMO TEMPO Termina qui, senza recupero, il primo tempo della gara.