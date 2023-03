Bonelli (Avs) contro Piantedosi: 'Informativa su Cutro triste, vogliamo le sue dimissioni' (Di martedì 7 marzo 2023) Angelo Bonelli, co - portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs, in una nota ha criticato l'Informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a proposito del naufragio di Cutro che ha ... Leggi su globalist (Di martedì 7 marzo 2023) Angelo, co - portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs, in una nota ha criticato l'del ministro dell'Interno Matteo, a proposito del naufragio diche ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - ruschhour_ : RT @Agenparl: Migranti. Bonelli (AVS): Da Piantedosi informativa triste. Perché non è stato dato l’ordine di sal ... - - Agenparl : Migranti. Bonelli (AVS): Da Piantedosi informativa triste. Perché non è stato dato l’ordine di sal ... - - Agenparl : Auto elettrica. Bonelli (AVS): Pichetto Fratin ha cambiato idea per favorire ENI - - agenzia_nova : Bonelli (Avs): “Intollerabile l’esistenza di una banca segreta cinese con filiali in Italia” -