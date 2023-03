Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bolognamania: perché niente spazio ad Arnautovic?: Un passo indietro, un enorme passo indietro. Dopo la vittoria co… -

Ora bisogna assolutamente archiviare la partitail Bologna non è quello visto ieri sera: l'unica nota positiva dopo la sfida è la classifica che vede ancora i rossoblù al settimo posto insieme ...Commenta per primo È proprio il caso di dirlo, questo Bologna inizia a far sognare. Già,dopo la vittoria per 2 - 1 contro la Fiorentina la classifica dice - 1 dal settimo posto ovvero dall' Europa . E chi l'avrebbe mai detto - a inizio campionato - che questa squadra avrebbe ...Ma il numero 9 rossoblù rientrerà per la gara di venerdì sera contro lo Spezia Già,il Bologna non ha tempo di rifiatare che deve già pensare alla prossima sfida. Due partite in cinque ...