Bologna, Thiago Motta: «Responsabilità mia, pensavo andasse diversamente» (Di martedì 7 marzo 2023) Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la sconfitta dei rossoblù contro il Torino: le sue dichiarazioni Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza dopo il ko con il Torino. LE PAROLE – «Nella prima parte del primo tempo abbiamo cercato di giocare in un modo diverso, la Responsabilità lì è mia, pensavo potesse andare diversamente. Poi abbiamo aggiustato le cose e abbiamo trovato le distanze giuste, così da arrivare a conquistare più palloni. E’ lì che siamo stati in difficoltà, è una cosa su cui possiamo e dobbiamo fare meglio. Abbiamo cercato di creare qualcosa, ma serviva più ritmo. Il Torino è bravo anche nell’uno contro uno. Alla fine la storia della partita è questa, peccato perchè eravamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023), allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta dei rossoblù contro il Torino: le sue dichiarazioni, allenatore del, ha parlato in conferenza dopo il ko con il Torino. LE PAROLE – «Nella prima parte del primo tempo abbiamo cercato di giocare in un modo diverso, lalì è mia,potesse andare. Poi abbiamo aggiustato le cose e abbiamo trovato le distanze giuste, così da arrivare a conquistare più palloni. E’ lì che siamo stati in difficoltà, è una cosa su cui possiamo e dobbiamo fare meglio. Abbiamo cercato di creare qualcosa, ma serviva più ritmo. Il Torino è bravo anche nell’uno contro uno. Alla fine la storia della partita è questa, peccato perchè eravamo ...

