Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Bologna, #Soriano: 'Troppo passivi nel primo tempo' - 24snjkminami : RT @DAZN_IT: Roberto #Soriano commenta così la sconfitta del Bologna con il Torino. #DAZN - bologna_sport : Le parole di #Soriano al termine della sconfitta contro il #Torino - 1000Cuori : ?? Soriano: 'Primo tempo troppo passivo. Volevamo dare continuità, guardiamo avanti' ?? - DAZN_IT : Roberto #Soriano commenta così la sconfitta del Bologna con il Torino. #DAZN -

Ferguson 5,5 : si vede troppo poco il trequartista delche non riesce praticamente mai a entrare in partita.6: la giocata più importante della sua partita la fa in fase difensiva, ...Commenta per primo Il capitano delRobertoha parlato a Sky dopo la sconfitta di Torino: 'Nel primo tempo siamo stati passivi, abbiamo lasciato troppo la palla in mano gli avversari. Sapevamo che sarebbe stata una ...(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa (34' s.t. Kyriakopoulos), Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson,(12' s.t. Zirkzee); Barrow. All. Motta Arbitro: Rapuano di ...

Bologna, Soriano: "Abbiamo subito troppo il Torino. Ora guardiamo avanti, alla prossima" TUTTO mercato WEB

Un Bologna in netta difficoltà ... Possiamo fare meglio, ma credo sia giusto riconoscere anche meriti al Torino”. Queste le parole di Roberto Soriano a fine gara, ai microfoni di Dazn: “Sapevamo che ...Tre punti che pesano doppio. Basta un gol ai granata per superare all’Olimpico il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù non ripetono la bella prestazione del Dall’Ara contro l’Inter, subendo troppo la p ...