Boldini | Il Napoli deve giocare con tranquillità | ha un vantaggio enorme | vincerà lo scudetto in carrozza

A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ha parlato Simone Boldini, ex calciatore, di seguito le sue parole: "Maradona è arrivato in un anno in cui eravamo una squadra media e ha lasciato il segno. Averlo conosciuto e aver avuto la possibilità di giocarci insieme è un ricordo bellissimo. Di Napoli ricordo il sole e ho ancora conoscenze tra cui Bruscolotti. Napoli-Atalanta? Il Napoli deve giocare con grande tranquillità. Ha un vantaggio enorme visto il nostro campionato. La Lazio è comunque una squadra forte. Bisogna stare attenti all'Atalanta perché fuori casa fa meglio che in casa. Il Napoli vincerà il campionato in 'carrozza', l'unica cosa è che l'Atalanta non ha partite ..."

