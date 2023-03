Blogger russo condannato a 8 anni di carcere: aveva criticato l’invasione dell’Ucraina (Di martedì 7 marzo 2023) Dmitry Ivanov, Blogger russo è stato condannato a otto anni e mezzo di reclusione da un tribunale di Mosca per aver criticato l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe. Lo riporta Novaya Gazeta, citando a sua volta la testata MediaZona. Ivanov, che cura un canale su Telegram chiamato “Protestniy Mgu”, è uno studente di matematica e informatica dell’università Lomonosov di Mosca e ha 23 anni. Le autorità lo hanno incriminato sulla base della nuova legge bavaglio che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sull’esercito che dovessero essere ritenute “false” dalle autorità russe. Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) Dmitry Ivanov,è statoa ottoe mezzo di reclusione da un tribunale di Mosca per averda parte delle truppe russe. Lo riporta Novaya Gazeta, citando a sua volta la testata MediaZona. Ivanov, che cura un canale su Telegram chiamato “Protestniy Mgu”, è uno studente di matematica e informatica dell’università Lomonosov di Mosca e ha 23. Le autorità lo hanno incriminato sulla base della nuova legge bavaglio che prevede fino a 15di reclusione per la diffusione di informazioni sull’esercito che dovessero essere ritenute “false” dalle autorità russe.

