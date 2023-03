Blackmagic Design: prezzi ridotti per i Cloud Store (Di martedì 7 marzo 2023) Blackmagic Design riduce il prezzo dei modelli Blackmagic Cloud Store. Condividere file multimediali in tutto il mondo in pochi minuti è ancora più facile Blackmagic Design ha ridotto il prezzo della linea di archiviazione in rete Blackmagic Cloud Store. Blackmagic Cloud Store Mini 8TB ora è disponibile a US$2.355, Blackmagic Cloud Store 20TB a US$7.595 e Blackmagic Cloud Store 80TB a $22.995. Dettagli sui prezzi dei Blackmagic Cloud Sore Queste riduzioni fino a $7.000 sono state rese possibili dai ... Leggi su tuttotek (Di martedì 7 marzo 2023)riduce il prezzo dei modelli. Condividere file multimediali in tutto il mondo in pochi minuti è ancora più facileha ridotto il prezzo della linea di archiviazione in reteMini 8TB ora è disponibile a US$2.355,20TB a US$7.595 e80TB a $22.995. Dettagli suideiSore Queste riduzioni fino a $7.000 sono state rese possibili dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Blackmagic Design: prezzi ridotti per i Cloud Store #BlackmagicDesign #tuttotek - DIGITALPRODUCTV : Blackmagic Design ha ridotto il prezzo della linea di archiviazione in rete Blackmagic Cloud Store. Blackmagic Clou… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K Videocamera Sconosciuto megapixel'da Blackmagic Design… - DIGITALPRODUCTV : Blackmagic Design ha lanciato Blackmagic Studio Camera 6K Pro, un nuovo e più potente modello di telecamera da stud… - DIGITALPRODUCTV : Blackmagic Design ha presentato ATEM Microphone Converter, un nuovo convertitore di audio analogico in digitale per… -