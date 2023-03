Bimbo di 18 mesi muore investito dallo scuolabus (Di martedì 7 marzo 2023) Tragedia a Casette d’Ete, in provincia di Fermo, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è morto investito da uno scuolabus. Tutto è successo in pochi minuti. Secondo una prima ricostruzione, la madre aveva fatto salire sul mezzo la figlia più grande, ma il Bimbo, che era lì con loro, avrebbe tentato di seguire la sorellina mentre il mezzo stava facendo retromarcia investendolo e morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri di Porto Sant’Elpidio e la Polizia Stradale per accertare la dinamica dell’evento. Immediati anche i soccorsi della Croce Azzurra di Porto Sant’Elpidio ma per il piccolo, di circa 18 mesi, non c’era più nulla da fare. Le urla della donna, strazianti, hanno lacerato l’aria, a nulla è valso l’intervento di mezzi di soccorso: una volta arrivati, hanno solo potuto constatare il decesso del bambino, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) Tragedia a Casette d’Ete, in provincia di Fermo, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è mortoda uno. Tutto è successo in pochi minuti. Secondo una prima ricostruzione, la madre aveva fatto salire sul mezzo la figlia più grande, ma il, che era lì con loro, avrebbe tentato di seguire la sorellina mentre il mezzo stava facendo retromarcia investendolo e morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri di Porto Sant’Elpidio e la Polizia Stradale per accertare la dinamica dell’evento. Immediati anche i soccorsi della Croce Azzurra di Porto Sant’Elpidio ma per il piccolo, di circa 18, non c’era più nulla da fare. Le urla della donna, strazianti, hanno lacerato l’aria, a nulla è valso l’intervento di mezzi di soccorso: una volta arrivati, hanno solo potuto constatare il decesso del bambino, ...

