Bimba di tre anni azzannata da un pitbull, è in prognosi riservata (Di martedì 7 marzo 2023) E' ricoverata in prognosi riservata al reparto di terapia intensiva Neonatale del Policlinico di Messina la bambina di tre anni azzannata da un pitbull. La piccola nella notte e' stata sottoposta ad un delicato intervento nel reparto di chirurgia la plastica ed adesso e' monitorata costantemente dai medici. Le sue condizioni sono stabili ma restano gravi i medici non hanno sciolto la prognosi. Sotto choc i genitori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

