Biglietti Torino-Napoli: arriva il comunicato sull’acquisto per i tifosi azzurri (Di martedì 7 marzo 2023) Napoli-Atalanta, Napoli-Eintracht Francoforte ed infine Torino-Napoli, questo il trittico di partite che aspetta gli azzurri di Spalletti nelle prossime due settimane di marzo. Proprio in merito alla sfida contro i granata in trasferta, è arrivato da poco il comunicato sulla vendita dei tagliandi per i tifosi partenopei. Biglietti Torino-Napoli: le modalità d’acquisto dei Biglietti Saranno in vendita, a partire da giovedì 9 marzo, i Biglietti per Torino-Napoli, gara valida per la 27ª giornata di Serie A in programma domenica 19 marzo alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. La vendita dei ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 marzo 2023)-Atalanta,-Eintracht Francoforte ed infine, questo il trittico di partite che aspetta glidi Spalletti nelle prossime due settimane di marzo. Proprio in merito alla sfida contro i granata in trasferta, èto da poco ilsulla vendita dei tagliandi per ipartenopei.: le modalità d’acquisto deiSaranno in vendita, a partire da giovedì 9 marzo, iper, gara valida per la 27ª giornata di Serie A in programma domenica 19 marzo alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande. La vendita dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti VIP per @juventusfc vs Torino & metti like se sei disponibile domani sera ???? - sscnapoli : ?? #TorinoNapoli, biglietti in vendita da giovedì 9 marzo. Le modalità di acquisto ?? - tuttonapoli : UFFICIALE - Torino-Napoli, torna il Settore Ospiti: prezzi e modalità d'acquisto dei biglietti - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Torino-Napoli, da giovedì biglietti in vendita: i prezzi: Torino-Napoli… - NCN_it : UFFICIALE – Torino-Napoli, biglietti in vendita da giovedì: info e dettagli #TorinoNapoli #Biglietti #Tifosi… -