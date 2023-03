Bielorussia, i bambini militarizzati e schiavizzati: un documento sconvolgente (Di martedì 7 marzo 2023) Leggete con attenzione questo Rapporto che viene dalla Bielorussia, fedele alleato, con il suo autocrate imperituro, Aleksandr Lukashenko, della Russia di Vladimir Putin. Un Rapporto che arriva in ... Leggi su globalist (Di martedì 7 marzo 2023) Leggete con attenzione questo Rapporto che viene dalla, fedele alleato, con il suo autocrate imperituro, Aleksandr Lukashenko, della Russia di Vladimir Putin. Un Rapporto che arriva in ...

