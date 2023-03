Bielorussia: condannata Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione (Di martedì 7 marzo 2023) L’agenzia bielorussa Belta comunica la condanna in contumacia a 15 anni ai danni di Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione contro Lukashenko; l’originaria richiesta della Procura era di 19 anni. La giustizia contro l’opposizione politica, condannata Svetlana Tikhanovskaya Come riportato da ANSA, la medesima richiesta era estesa ad altri esponenti della politica bielorussa, in primis l’ex ministro della Cultura, Pavel Latushko, e 12 anni richiesti per altre personalità dell’opposizione. Le accuse risalgono al 2020, quando furono molteplici in Bielorussia le proteste contro la rielezione di Lukashenko, tacciata d’esser stata raggiunta grazie all’attuazione di diversi brogli elettorali. La Tikhanovskaya, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 marzo 2023) L’agenzia bielorussa Belta comunica la condanna in contumacia a 15 anni ai danni dicontro Lukashenko; l’originaria richiesta della Procura era di 19 anni. La giustizia contro l’opposizione politica,Come riportato da ANSA, la medesima richiesta era estesa ad altri esponenti della politica bielorussa, in primis l’ex ministro della Cultura, Pavel Latushko, e 12 anni richiesti per altre personalità. Le accuse risalgono al 2020, quando furono molteplici inle proteste contro la rielezione di Lukashenko, tacciata d’esser stata raggiunta grazie all’attuazione di diversi brogli elettorali. La, ...

