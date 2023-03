Bielorussia: Associazione giornalisti inserita in elenco 'organizzazioni estremiste' (Di martedì 7 marzo 2023) Minsk, 7 mar. (Adnkronos) - L'Associazione bielorussa dei giornalisti è stata aggiunta all'elenco delle "organizzazioni estremiste" del Ministero degli Interni della Bielorussia. La decisione è stata presa dal Comitato per la sicurezza dello Stato. L'Associazione bielorussa dei giornalisti, secondo il sito web dell'organizzazione, è un'Associazione volontaria, non governativa e apartitica, di cittadini impegnati in attività giornalistiche professionali. L'Associazione opera dall'autunno del 1995 e nel 2006 è stata sottoposta a nuova registrazione statale. L'Associazione monitora le violazioni della libertà di espressione e dei diritti dei mass media e si è resa particolarmente attiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Minsk, 7 mar. (Adnkronos) - L'bielorussa deiè stata aggiunta all'delle "" del Ministero degli Interni della. La decisione è stata presa dal Comitato per la sicurezza dello Stato. L'bielorussa dei, secondo il sito web dell'organizzazione, è un'volontaria, non governativa e apartitica, di cittadini impegnati in attivitàche professionali. L'opera dall'autunno del 1995 e nel 2006 è stata sottoposta a nuova registrazione statale. L'monitora le violazioni della libertà di espressione e dei diritti dei mass media e si è resa particolarmente attiva ...

