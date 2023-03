Bielorussia: 20 arresti per sabotaggio aereo russo (Di martedì 7 marzo 2023) Oltre 20 persone sono state arrestate in Bielorussia per un sabotaggio compiuto contro un aereo militare russo A - 50 nella base militare di Machulishchi, vicino a Minsk. Lo ha detto il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Oltre 20 persone sono state arrestate inper uncompiuto contro unmilitareA - 50 nella base militare di Machulishchi, vicino a Minsk. Lo ha detto il presidente ...

