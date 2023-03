Biden vuole tornare al metodo Trump: detenzione per i migranti che entrano illegalmente (Di martedì 7 marzo 2023) Un ritorno al peggiore passato in chiave elettorale? L'amministrazione Biden sta pensando di reintrodurre la pratica della detenzione delle famiglie di migranti che attraversano il confine sud degli ... Leggi su globalist (Di martedì 7 marzo 2023) Un ritorno al peggiore passato in chiave elettorale? L'amministrazionesta pensando di reintrodurre la pratica delladelle famiglie diche attraversano il confine sud degli ...

