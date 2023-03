Biblioteca nazionale di Napoli | intitolato a Guerriera Guerrieri il Salone di Lettura

(Di martedì 7 marzo 2023) Saràil monumentaledidelladi. La cerimonia si terrà simbolicamente domani, giornata interdella donna, alle 15. “L’intitolazione adel Monumentaledi– spiega Maria Iannotti, direttrice della– non è solo un atto dovuto ma è il segno della riconoscenza della città alla sua opera e vuole rappresentare un modo per dare visibilità alla professioneria, di cui forse non si è ancora compreso appieno il ruolo sociale e scientifico”. E domani auna intera giornata ricorderà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DRDavideV : Il 9 marzo alla Biblioteca nazionale centrale di Roma prende avvio il ciclo di seminari Enciclopedia Calvino con un… - alberti68326580 : Scoperto nella Biblioteca Nazionale di Francia l'Epistolario della martire Maria Stuarda - Europa Cristiana - CronacheMc : MACERATA - Collaborazione attivata con il Ministero della Cultura, con la biblioteca nazionale di Roma e con il mus… - freedom19437590 : RT @cherryclaycourt: La Certosa di Trisulti a Collepardo (FR) risale agli inizi del 1200. Due secoli dopo fu costruita l’attuale Certosa, c… - cherryclaycourt : La Certosa di Trisulti a Collepardo (FR) risale agli inizi del 1200. Due secoli dopo fu costruita l’attuale Certosa… -

... dopo la chiusura dovuta all'emergenza Covid, è stato sistemato e arricchito con i libri donati dalle famiglie, grazie all' adesione all'iniziativa: 'Io leggo perchè' Lavuole ...... ladei Piccoli, il Parco Rodari e il Parco Peppino Impastato. L'iniziativa sarà ... Il progetto di Pedagogia dell'Antimafia, unica espressionesu argomenti del genere all'interno ...... mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 17.30 presso laEnzo Tortora , (Via Nicola Zabaglia ...in maniera capillare non solo innumerevoli comuni della Sardegna ma anche il territorio: ...

UNA GUERRIERA A DIFESA DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI ... Ministero della cultura

Sarà intitolato a Guerriera Guerrieri il monumentale Salone di Lettura della Biblioteca nazionale di Napoli. La cerimonia si terrà simbolicamente domani, giornata internazionale della donna, alle 15.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...