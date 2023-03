Biathlon, Mondiali Youth 2023: azzurre d’argento nella staffetta femminile a Shchuchinsk (Di martedì 7 marzo 2023) Prima gara di giornata andata in archivio sulle nevi di Shchuchinsk (Kazakistan), sede dei Mondiali Youth/Junior di Biathlon. Sci stretti e carabina sono stati protagonisti con la staffetta femminile e l’Italia ha conquistato un argento decisamente significativo. Astrid Plösch (0+2), Fabiana Carpella (2+4) e Carlotta Gautero (1+5) hanno centrato questo obiettivo, faticando non poco al poligono, ma trovando comunque modo e maniera sugli sci stretti di conquistare un podio di un certo rilievo, alle spalle della Germania (1+11), distante 1:46.5, e a precedere la Norvegia (1+11), che si è tinta di bronzo (+2:05.6). Una prova in cui tante squadre non hanno trovato grande precisione nelle serie di tiro e in cui si è cercato per lo più di limitare i danni e arrivare al traguardo nel più ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Prima gara di giornata andata in archivio sulle nevi di(Kazakistan), sede dei/Junior di. Sci stretti e carabina sono stati protagonisti con lae l’Italia ha conquistato un argento decisamente significativo. Astrid Plösch (0+2), Fabiana Carpella (2+4) e Carlotta Gautero (1+5) hanno centrato questo obiettivo, faticando non poco al poligono, ma trovando comunque modo e maniera sugli sci stretti di conquistare un podio di un certo rilievo, alle spalle della Germania (1+11), distante 1:46.5, e a precedere la Norvegia (1+11), che si è tinta di bronzo (+2:05.6). Una prova in cui tante squadre non hanno trovato grande precisione nelle serie di tiro e in cui si è cercato per lo più di limitare i danni e arrivare al traguardo nel più ...

