Biathlon, Laegreid dà forfait per l’individuale di Oestersund, Johannes Boe vince aritmeticamente la sfera di cristallo (Di martedì 7 marzo 2023) Era nell’aria e adesso arriva anche la matematica certezza: Johannes Thingnes Boe vince per la quarta volta in carriera la Coppa del Mondo generale di Biathlon. L’annuncio dell’assenza nell’individuale di Sturla Holm Laegreid rende impossibile una sua rimonta: 399 punti di differenza tra i due e 360 i punti potenzialmente raggiungibili da Laegreid. Per Johannes Boe è la quarta sfera di cristallo negli ultimi cinque anni: l’unico a porre freno al dominio del fenomeno norvegese è stato lo scorso anno Quentin Fillon Maillet. Boe raggiunge a quattro Coppe del Mondo Raphael Poirée e Frank Ullrich, issandosi a sole due lunghezze da Ole Einar Bjoerndalen e a tre da Martin Fourcade. l’individuale vedrà, oltre all’assenza di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Era nell’aria e adesso arriva anche la matematica certezza:Thingnes Boeper la quarta volta in carriera la Coppa del Mondo generale di. L’annuncio dell’assenza neldi Sturla Holmrende impossibile una sua rimonta: 399 punti di differenza tra i due e 360 i punti potenzialmente raggiungibili da. PerBoe è la quartadinegli ultimi cinque anni: l’unico a porre freno al dominio del fenomeno norvegese è stato lo scorso anno Quentin Fillon Maillet. Boe raggiunge a quattro Coppe del Mondo Raphael Poirée e Frank Ullrich, issandosi a sole due lunghezze da Ole Einar Bjoerndalen e a tre da Martin Fourcade.vedrà, oltre all’assenza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... neveitaliasport : RT @neveitalia: La Coppa del Mondo riparte senza Sturla Holm Laegreid: alle 16.10 il via della Sprint di Nove Mesto #biathlon #2Marzo https… - neveitalia : La Coppa del Mondo riparte senza Sturla Holm Laegreid: alle 16.10 il via della Sprint di Nove Mesto #biathlon… - FreddieTee : Non che ci fossero dubbi, ma con la positività al COVID di Laegreid la coppa del mondo maschile si chiude comodamente domani #biathlon - neveitaliasport : RT @neveitalia: Laegreid fermato dal Covid alla vigilia di Nove Mesto: la startlist della Sprint maschile senza il campione norvegese #biat… - neveitalia : Laegreid fermato dal Covid alla vigilia di Nove Mesto: la startlist della Sprint maschile senza il campione norvege… -