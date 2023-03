Biathlon, i convocati dell’Italia per Oestersund: presenti Vittozzi e Wierer, torna Cappellari (Di martedì 7 marzo 2023) La Coppa del Mondo di Biathlon 2022-2023 è entrata nella parte conclusiva. Dopo i Mondiali di Oberhof, lo scorso fine settimana si è gareggiato a Nove Mesto, mentre la penultima tappa del circuito è quella di Östersund, in Svezia, da giovedì 9 a domenica 12 marzo. In programma ci saranno le due individuali, che assegneranno le coppe di specialità di questo format, staffette e per concludere la mass start. Sarà un appuntamento particolarmente importante per Lisa Vittozzi, che arriva con il pettorale rosso e leader di specialità nell’individuale: la principale avversaria della sappadina sarà la padrona di casa Hanna Oeberg, distante 15 punti in classifica (150 contro 135). Oltre a Vittozzi saranno presenti Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Samuela Comola e Rebecca Passler. Ipoteticamente l’esclusa ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) La Coppa del Mondo di2022-2023 è entrata nella parte conclusiva. Dopo i Mondiali di Oberhof, lo scorso fine settimana si è gareggiato a Nove Mesto, mentre la penultima tappa del circuito è quella di Östersund, in Svezia, da giovedì 9 a domenica 12 marzo. In programma ci saranno le due individuali, che assegneranno le coppe di specialità di questo format, staffette e per concludere la mass start. Sarà un appuntamento particolarmente importante per Lisa, che arriva con il pettorale rosso e leader di specialità nell’individuale: la principale avversaria della sappadina sarà la padrona di casa Hanna Oeberg, distante 15 punti in classifica (150 contro 135). Oltre asarannoDorothea, Hannah Auchentaller, Samuela Comola e Rebecca Passler. Ipoteticamente l’esclusa ...

