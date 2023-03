Biathlon, Coppa del Mondo Östersund 2023. La località sorride da anni a Dorothea Wierer; sono 3 le vittorie dell’azzurra in terra svedese (Di martedì 7 marzo 2023) Penultimo atto per la Coppa del Mondo 2022-23 di Biathlon. Nel fine settimana si farà tappa a Östersund. La località svedese ospitò il circuito maggiore femminile per la prima volta nel marzo del 1989, diventando poi appuntamento fisso a partire nel XXI secolo. Finora su queste nevi si sono tenute 74 gare femminili individuali di primo livello (21 quindici km, 29 sprint, 20 inseguimenti, 4 mass start), nelle quali si sono imposte almeno una volta ben quarantatre atlete! Fra di esse spicca la norvegese Tora Berger, l’unica in grado di raccogliere 5 successi (uno nel 2009, uno nel 2011 e tre nel 2012). Attenendoci esclusivamente al novero delle donne da considerare in attività, se ne contano nove ad aver già primeggiato da queste parti. ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Penultimo atto per ladel2022-23 di. Nel fine settimana si farà tappa a. Laospitò il circuito maggiore femminile per la prima volta nel marzo del 1989, diventando poi appuntamento fisso a partire nel XXI secolo. Finora su queste nevi sitenute 74 gare femminili individuali di primo livello (21 quindici km, 29 sprint, 20 inseguimenti, 4 mass start), nelle quali siimposte almeno una volta ben quarantatre atlete! Fra di esse spicca la norvegese Tora Berger, l’unica in grado di raccogliere 5 successi (uno nel 2009, uno nel 2011 e tre nel 2012). Attenendoci esclusivamente al novero delle donne da considerare in attività, se ne contano nove ad aver già primeggiato da queste parti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zizionice : RT @neveitalia: Simon vicina alla Coppa del Mondo, Vittozzi a 15 punti dal 2° posto. Wierer in lotta per la Sprint #biathlon #6Marzo https:… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Simon vicina alla Coppa del Mondo, Vittozzi a 15 punti dal 2° posto. Wierer in lotta per la Sprint #biathlon #6Marzo https:… - neveitalia : Simon vicina alla Coppa del Mondo, Vittozzi a 15 punti dal 2° posto. Wierer in lotta per la Sprint #biathlon… - infoitsport : Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2023: Italia quinta nella staffetta mista vinta dalla Francia - infoitsport : Biathlon, Coppa del Mondo 2023: la Norvegia trionfa nella staffetta a coppie miste di Nove Mesto -

Biathlon: gli azzurri tornano in pista per i mondiali di Oestersund e Oslo. I segreti della preparazione FISI La nazionale italiana di Biathlon si prepara all'appuntamento del 9 marzo della Coppa del Mondo di Oestersund in Svezia con la 15 km individuale femminile e la 20 maschile e le staffette 4x6 e 4x7,5 ed infine la Mass Start ... Biathlon: Samuela Comola protagonista nell'Inseguimento di Nove Mesto Recupera dieci posizioni rispetto alla Sprint Samuela Comola che conclude in diciannovesima posizione l'Inseguimento della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, a Nove Mesto na Morave, in Repubblica Ceca. Gara avvincente e incerta fino all'ultimo poligono, con almeno otto atlete a giocarsi un posto sul podio. A spuntarla sono le ... Brevi. Freestyle, Roth 2o a St.Moritz. Biathlon: la Svizzera salita sul podio nella staffetta mista individuale di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo. Amy Baserga e Niklas Hartweg hanno concluso al secondo posto alle spalle dei ... La nazionale italiana disi prepara all'appuntamento del 9 marzo delladel Mondo di Oestersund in Svezia con la 15 km individuale femminile e la 20 maschile e le staffette 4x6 e 4x7,5 ed infine la Mass Start ...Recupera dieci posizioni rispetto alla Sprint Samuela Comola che conclude in diciannovesima posizione l'Inseguimento della tappa didel Mondo di, a Nove Mesto na Morave, in Repubblica Ceca. Gara avvincente e incerta fino all'ultimo poligono, con almeno otto atlete a giocarsi un posto sul podio. A spuntarla sono le ...: la Svizzera salita sul podio nella staffetta mista individuale di Nove Mesto, valida per ladel Mondo. Amy Baserga e Niklas Hartweg hanno concluso al secondo posto alle spalle dei ... Calendario Coppa del Mondo biathlon Oestersund 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport Calendario Coppa del Mondo biathlon Oestersund 2023: programma, orari, tv, streaming Dopo l’appuntamento di Nove Mesto (Repubblica Ceca), la Coppa del Mondo 2023 di biathlon si sposterà in questo fine settimana a Oestersund per l’ottava e penultima tappa di questa stagione. In program ... Calcio in tv oggi (lunedì 6 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero Lunedì con tanto calcio quello che oggi vivremo, passando dalla serie A, che presenta ben due partite, alla Liga spagnola, senza dimenticare un match molto importante in serie B e uno di Premier Leagu ... Dopo l’appuntamento di Nove Mesto (Repubblica Ceca), la Coppa del Mondo 2023 di biathlon si sposterà in questo fine settimana a Oestersund per l’ottava e penultima tappa di questa stagione. In program ...Lunedì con tanto calcio quello che oggi vivremo, passando dalla serie A, che presenta ben due partite, alla Liga spagnola, senza dimenticare un match molto importante in serie B e uno di Premier Leagu ...