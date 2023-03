Biathlon, Coppa del Mondo 2022/2023: i dieci azzurri convocati per la tappa di Ostersund (Di martedì 7 marzo 2023) Si avvia verso la sua conclusione la Coppa del Mondo 2022/2023 di Biathlon, che questo fine settimana fa tappa ad Ostersund per il penultimo appuntamento stagionale. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato tra le donne Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler; tra gli uomini ci saranno invece Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari e Patrick Braunhofer. Gare particolarmente importanti per Vittozzi e Wierer, terza e quarta nella generale, ma soprattutto ancora con possibilità di aggiudicarsi le classifiche di specialità , rispettivamente nell’Individuale e nella Sprint. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Si avvia verso la sua conclusione ladeldi, che questo fine settimana faadper il penultimo appuntamento stagionale. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato tra le donne Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler; tra gli uomini ci saranno invece Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari e Patrick Braunhofer. Gare particolarmente importanti per Vittozzi e Wierer, terza e quarta nella generale, ma soprattutto ancora con possibilità di aggiudicarsi le classifiche di specialità , rispettivamente nell’Individuale e nella Sprint. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Biathlon | I dieci azzurri convocati per la tappa di #Ostersund di #CoppadelMondo - zizionice : RT @neveitalia: Simon vicina alla Coppa del Mondo, Vittozzi a 15 punti dal 2° posto. Wierer in lotta per la Sprint #biathlon #6Marzo https:… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Simon vicina alla Coppa del Mondo, Vittozzi a 15 punti dal 2° posto. Wierer in lotta per la Sprint #biathlon #6Marzo https:… - neveitalia : Simon vicina alla Coppa del Mondo, Vittozzi a 15 punti dal 2° posto. Wierer in lotta per la Sprint #biathlon… - infoitsport : Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2023: Italia quinta nella staffetta mista vinta dalla Francia -