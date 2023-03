(Di martedì 7 marzo 2023)non vuole sentire parlare di Inzaghi esonerato. A detta sua è ancora molto prematuro, visti i tanti impegni importanti dell’. I nomi cominciano a circolare LA POSIZIONE DI INZAGHI ? In collegamento su Radio Sportiva, Fabrizioha detto la sua sulla questione panchina: «Si fanno come sempre mille nomi, potrebbe tornare José Mourinho, è stato contattato Antonio Conte, c’è Thiago Motta o forse Tuchel. Tanta confusione. Qualcuno ha deciso che Simone Inzaghi non debba essere più l’allenatore dell’, mi sembrano delle considerazioni un po’ premature. Undovrebbe sperare di trovare Inzaghi anche il prossimo anno altrimenti la stagione dell’vuol dire che è finita senza trofei. Nell’ambito di una società che ha diversi problemi dal livello economico, dubito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Biasin: «Tifoso Inter speri nella permanenza di Inzaghi! Un motivo» - internewsit : Biasin: «Tifoso Inter speri nella permanenza di Inzaghi! Un motivo» - - forno_elio : @FBiasin Biasin… per favore, pur volendo fare il tifoso, Chalanoglu la top 5 la vede col binocolo astronomico. - MattyInterista : Inter, Biasin svela: “#Inzaghi? L’eventuale erede ha già un nome e un cognome, Thiago Motta' Piace perché costereb… - Banque_7 : @FBiasin Biasin sei l'unico tifoso dell'Inter che apprezzo! ???? -

La cosa ha generato diversi commenti sui social, a partire da quelli del giornalistaFabrizio, che ha twittato: 'Barella sarà anche un rompiballe e magari esagera un po', ma ragazzi, ...A tal proposito ilferito pensa alla punzecchiatura data a Skriniar (non più capitano), quello più pragmatico pensa che forse è il caso di far firmare un decennale a Lautaro Martinez (nuovo ...Certamente qualchesi sarebbe offeso ugualmente, ma certamente non come è offeso ora. Skriniar ha un accordo con il Psg parecchio antico, in tavola c'erano ancora le angurie. In maniera ...

Biasin: «Tifoso Inter speri nella permanenza di Inzaghi! Un motivo» Inter-News.it

Così il giornalista: "Le parole di Marotta fanno discutere: “Ha stroncato Inzaghi!”. Non è così ma, certo, al tecnico serve un gran finale di stagione" ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...