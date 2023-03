Biasin | “Niente alibi | la Juve è migliorata dopo il -15”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PSpennacchio : @ChristianConte_ @FBiasin Concetto troppo evoluto per Biasin, soprattutto implicherebbe un approccio critico al ruo… - loro_alessandro : @FBiasin Caro Biasin, ieri abbiamo preso un brodino. Niente di più. Purtroppo. Dopodiché la Gazzetta è vergognosa,… - fabiocandiano : @massimozampini @FBiasin Massimo sono i post di Biasin tutto fumo niente arrosto come sempre fa il diplomatico - sfinterista : @FBiasin I tweet di Biasin sono sempre uguali a se stessi, stessa struttura, stesse parole. Cosa vuol dire? Niente. Anzi, bravissimo. -

...ha fatto notare in un tweet Fabrizio: Si è aperto quindi il dibattito sul difensore tra i follower del giornalista. C'è chi non si esalta più di tanto ('Beh.. Ha fatto il compitino.....Inzaghi all'angolo,da fare per Mourinho e ConceicaoAd aver analizzato la questione è stato il collega Fabrizionel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch '...TABELLINO " SERIE D Girone D " 15esima giornata BOTALLA TEAMVOLLEY " SANGIP VOLLEY 3 - 0 (25 - 15/25 - 11/25 - 12) BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 17,C. 3, Nanì 7, Damo 1, Vodopi 3, Gilardi 1, ...

Biasin su Asllani: «Gli serve spazio. Lui è il futuro dell'Inter» Inter News 24

Inter, la sconfitta di Bologna brucia ancora. La squadra nerazzurra vista domenica al Dall’Ara, ha gettato nello sconforto tutto l’ambiente. Giocatori che mostrano la solita presunzione contro le picc ...Un articolo di Fabrizio Biasin apparso sull’edizione del 23 febbraio di Libero si sofferma sui giocatori squalificati in Serie A e sulle ...