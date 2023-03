Bianca Balti | lo stupro subito a 18 anni | «Ero a un rave | l’ho rivisto dopo anni fuori da un Sert Droghe? Provate tutte» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 7 marzo 2023) La modellaha raccontato di averuna violenza sessuale appena maggiorenne. Nella puntata di Belve che andrà in onda su Rai2 questa sera, 7 marzo, alle 21.20, la modella ha rivelato a Francesca Fagnani che cosa le successe durante un, in una serata in cui aveva bevuto molto: «A 18ho subìto uno. Era a un, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza». La modella ha poi raccontato di non averil ragazzo, ma di averlo «cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti isperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari ...